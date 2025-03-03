Шепелявая и с боками: Водонаева откровенно рассказала о последствиях установки виниров

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алёна Водонаева никогда не позволяет себе есть что попало. Её рацион составляют исключительно полезные продукты и блюда, однако теперь знаменитость дала себе послабление из-за лечения зубов.

Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Блины

Водонаева устанавливает на зубы виниры и из-за этого временно не может есть привычную для себя пищу. Она с сожалением заметила, что это отразилось на её фигуре. По словам Алёны, со стороны набранные килограммы не очень видны, но она сама их видит.

"Голод-то никто не отменял, и я ем только мягкую еду, а это, кроме крем-супов и сырников (я не ела их с августа 2023 года), блины и пюре картофельное. Очень много углеводов. Мясо и рыба пока в пролёте. Плюс 2,5 кг с Нового года. При моём росте не особо заметно, но я-то вижу. Пресс чуть заплыл, небольшие бока. Доделаю зубы и войду в режим питания, а пока ем углеводный мусор", — поделилась Водонаева в личном блоге.

Она подчеркнула, что процедуры завершатся через 3-4 недели, и пожаловалась на то, что сейчас не может вести привычный образ жизни, и это касается не только питания, но и работы и светских мероприятий.

"Каждый раз анестезия. Это вычёркивает меня из графика каждый раз. Никуда не хожу. В данный момент внизу уже стоят виниры. Вверху пока временные зубы, выглядят красиво, но я шепелявая", — призналась Алёна.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.