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Не замечали как личность: Анна Семенович рассказала, как пыталась уменьшить грудь

1:19
Шоу-бизнес

При всей своей привлекательности и эффектности одна особенность внешности Анны Семенович с самого начала сыграла с ней злую шутку. На протяжении многих лет певица страдала из-за того, что окружающие в первую очередь обращали внимание на её пышную грудь и не воспринимали её как личность, не замечали её человеческих и профессиональных качеств.

Микрофон
Фото: pxhere.com by rafabendo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

"Многие не замечали того, что я сделала в жизни: в спорте, шоу-бизнесе, как актриса и телеведущая. За эти годы мы с командой программы помогли тысячам матерей, которые ждали своих сыновей из армии. Я часто ездила и езжу в воинские части, поддерживаю наших ребят", — поделилась Семенович с mk.ru.

Однако, к сожалению для певицы, даже такие достижения мало на кого действовали. Семенович в первую очередь воспринимали как девушку с большой грудью, и тогда она решила её уменьшить и пошла к пластическому хирургу.

После операции грудь Семенович действительно уменьшилась, но через некоторое время прежний размер вернулся: природа взяла своё, ведь такая грудь была и у мамы, и у бабушки звезды. Анне пришлось смириться с этим и принять свою генетическую особенность.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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