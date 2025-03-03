Злость и ненависть Красной Шапочки: Кушанашвили заявил, что Поплавская желает ему смерти

Отар Кушанашвили в своём YouTube-шоу "Каково?!" вновь поднял тему произошедшего некоторое время назад конфликта с Яной Поплавской.
"С чего ты взбеленилась? С чего столько злости в тебе, боже ты мой? С чего столько ненависти в тебе? Ты же Красная, мать твою, Шапочка, а я тебе не вулф. Я простой паренёк, который хочет, чтобы в мире стало светлее", — высказался Кушанашвили.
Также журналист заявил, что Поплавская хочет, чтобы с ним произошло самое худшее, хоть и желает ему здоровья.
"Если Поплавская хочет понравится людям, она наезжает на кого? На неприкасаемого Отара. Она берёт того, кого обожает вся страна, зачем-то спекулирует на теме моей смерти. При этом желает мне здравствовать. Между строк желая мне сдохнуть, она желает мне здравствовать", — подытожил телеведущий.
Конфликт между знаменитостями начался после того, как Кушанашвили назвал Поплавскую квасной патриоткой и раскритиковал её за резкие высказывания по отношению к Лолите Милявской.
Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.
Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.
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