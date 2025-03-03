Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествие без проблем: как избежать трудностей с долларом за границей
Гравитационные волны после слияния звёзд помогут переписать законы физики
Две ложки этого средства на литр воды и комнатные цветы будут расти в разы быстрее
Бои в Часовом Яре: ВСУ перебрасывают резервы, заявил Денис Пушилин
Новошахтинск подвергся атаке БПЛА ВСУ, силы ПВО РФ сработали успешно
Десять роковых ошибок: как дачники губят свой урожай, сами того не ведая
Зимняя покраска авто — сказка о том, как деньги улетели вместе с первым снегом
Вреднее, чем шоколад: разбираем состав зефира
Объекты газопереработки Украины поражены ударами ВС РФ

Злость и ненависть Красной Шапочки: Кушанашвили заявил, что Поплавская желает ему смерти

1:08
Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили в своём YouTube-шоу "Каково?!" вновь поднял тему произошедшего некоторое время назад конфликта с Яной Поплавской.

Тёмные тучи над холмистой долиной
Фото: unsplash.com by LoboStudio Hamburg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёмные тучи над холмистой долиной

"С чего ты взбеленилась? С чего столько злости в тебе, боже ты мой? С чего столько ненависти в тебе? Ты же Красная, мать твою, Шапочка, а я тебе не вулф. Я простой паренёк, который хочет, чтобы в мире стало светлее", — высказался Кушанашвили.

Также журналист заявил, что Поплавская хочет, чтобы с ним произошло самое худшее, хоть и желает ему здоровья.

"Если Поплавская хочет понравится людям, она наезжает на кого? На неприкасаемого Отара. Она берёт того, кого обожает вся страна, зачем-то спекулирует на теме моей смерти. При этом желает мне здравствовать. Между строк желая мне сдохнуть, она желает мне здравствовать", — подытожил телеведущий.

Конфликт между знаменитостями начался после того, как Кушанашвили назвал Поплавскую квасной патриоткой и раскритиковал её за резкие высказывания по отношению к Лолите Милявской.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Открой для себя секреты омега-3: как льняное масло спасает кожу и волосы
Красота и стиль
Открой для себя секреты омега-3: как льняное масло спасает кожу и волосы Аудио 
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Экономика и бизнес
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта Аудио 
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Последние материалы
Десять роковых ошибок: как дачники губят свой урожай, сами того не ведая
Зимняя покраска авто — сказка о том, как деньги улетели вместе с первым снегом
Вреднее, чем шоколад: разбираем состав зефира
Объекты газопереработки Украины поражены ударами ВС РФ
Чем грозит кормление собаки перед сном: неожиданные последствия
Как заставить джинсы сесть на размер меньше: удивительный способ, который работает
Забудьте о твёрдом сыре: 4 способа сделать сливочный сыр идеально мягким для любого рецепта
Сон и жидкость: Врач рассказала, почему не стоит злоупотреблять питьем перед сном
Земля вращается быстрее: Мир готовится к отрицательной секунде
Как за 10 минут заставить мозг работать? О необычной пользе бега рассказали учёные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.