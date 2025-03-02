Новый пиджак, место жительства, дети: Григорий Лепс рассказал о предстоящей свадьбе и дальнейших планах

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Григорий Лепс и Аврора Киба готовятся к свадьбе. Певец рассказал в беседе с NEWS.ru, что он уже сделал для предстоящего торжества.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

Лепс купил новый пиджак, а на вопрос, сколько костюмов он сменит за вечер, ответил, что один, и со смехом добавил, что не зарабатывает так много, чтобы щеголять в разных нарядах, в то время как Аврора планирует сменить три платья.

"Купил новый пиджак, пока не показываю никому. Где будем жить? На улице, страна у нас большая, хороших людей много. Мы пока не решили, где мы будем жить и когда будет свадьба. Знаем, что летом, но какого года — вопрос открытый", — заявил Лепс.

Кроме того, он высказался о готовности "пару-тройку раз" стать отцом.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



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