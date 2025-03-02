Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японская Fujitsu откажется от производства банкоматов из-за роста безналичных платежей
Забудьте про слипшийся рис: этот ингредиент решает проблему
Секатор, лопата, ведро – что ещё нужно дачнику весной, кроме терпения
Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности
Секрет раскрыт: вот почему ваши помидоры растут мелкими — вы удивитесь
Forza Horizon 5 выходит на PlayStation: дата релиза объявлена
Уборка и смех: какие повседневные занятия помогут сжечь калории
Удвойте урожай без затрат: секрет этого простого метода полива удивит каждого садовода
От "Ле-Мана" до "Дайтоны": путешествие по культовым гонкам 60-х

Новый пиджак, место жительства, дети: Григорий Лепс рассказал о предстоящей свадьбе и дальнейших планах

0:49
Шоу-бизнес

Григорий Лепс и Аврора Киба готовятся к свадьбе. Певец рассказал в беседе с NEWS.ru, что он уже сделал для предстоящего торжества.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Лепс купил новый пиджак, а на вопрос, сколько костюмов он сменит за вечер, ответил, что один, и со смехом добавил, что не зарабатывает так много, чтобы щеголять в разных нарядах, в то время как Аврора планирует сменить три платья.

"Купил новый пиджак, пока не показываю никому. Где будем жить? На улице, страна у нас большая, хороших людей много. Мы пока не решили, где мы будем жить и когда будет свадьба. Знаем, что летом, но какого года — вопрос открытый", — заявил Лепс.

Кроме того, он высказался о готовности "пару-тройку раз" стать отцом.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Виной Джигурда и не только: косметолог объяснила, почему Марина Анисина резко постарела
Шоу-бизнес
Виной Джигурда и не только: косметолог объяснила, почему Марина Анисина резко постарела Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Последние материалы
Как соединить плитку и ламинат без порогов? Новый метод в ремонте
3 сентября? Нет, теперь другая дата: Шуфутинский одним словом намекнул на перемены в личной жизни
Экспортные тренды: Россия наращивает поставки в Китай, но драгметаллы теряют позиции
Выключился на минуту и даже не понял, почему — из за чего здоровые люди внезапно теряют сознание
Бесплатные достопримечательности Европы — что точно стоит посетить
Не зевай! Эти упражнения помогут проснуться за 5 минут
Ваши стейки страдают: этот привычный ритуал губит сочность мяса
NASA отправляет в космос глаза, ищущие жизнь за пределами Земли
Новая разработка поможет отказаться от дорогих материалов в топливных элементах
Франция проигнорировала запрет ЕС на ловлю птиц сетями — теперь будут судиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.