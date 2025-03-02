3 сентября? Нет, теперь другая дата: Шуфутинский одним словом намекнул на перемены в личной жизни

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У Михаила Шуфутинского всё прекрасно в личной жизни. На всех светских мероприятиях он появляется с молодой возлюбленной Светланой Уразовой. Теперь, на церемонии вручения премии "Виктория", шансонье обронил единственное слово, по которому можно понять, что он наконец женился на девушке. Об этом сообщает "СтарХит".

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Михаил Шуфутинский

Шуфутинский назвал Светлану своей женой, однако журналисты больше не смогли добиться от него никаких подробностей, ведь певец не обсуждает с посторонними свою личную жизнь.

"В личную жизнь мы никого не пускаем. Это секрет", — сказал Шуфутинский, а Светлана ответила на эти слова загадочной улыбкой.

Уточнения

Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013). Лауреат премий «Шансон года».



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