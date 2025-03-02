3 сентября? Нет, теперь другая дата: Шуфутинский одним словом намекнул на перемены в личной жизни

У Михаила Шуфутинского всё прекрасно в личной жизни. На всех светских мероприятиях он появляется с молодой возлюбленной Светланой Уразовой. Теперь, на церемонии вручения премии "Виктория", шансонье обронил единственное слово, по которому можно понять, что он наконец женился на девушке. Об этом сообщает "СтарХит".
Шуфутинский назвал Светлану своей женой, однако журналисты больше не смогли добиться от него никаких подробностей, ведь певец не обсуждает с посторонними свою личную жизнь.
"В личную жизнь мы никого не пускаем. Это секрет", — сказал Шуфутинский, а Светлана ответила на эти слова загадочной улыбкой.
Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013). Лауреат премий «Шансон года».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.