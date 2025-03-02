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3 сентября? Нет, теперь другая дата: Шуфутинский одним словом намекнул на перемены в личной жизни

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Шоу-бизнес

У Михаила Шуфутинского всё прекрасно в личной жизни. На всех светских мероприятиях он появляется с молодой возлюбленной Светланой Уразовой. Теперь, на церемонии вручения премии "Виктория", шансонье обронил единственное слово, по которому можно понять, что он наконец женился на девушке. Об этом сообщает "СтарХит".

Михаил Шуфутинский
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Михаил Шуфутинский

Шуфутинский назвал Светлану своей женой, однако журналисты больше не смогли добиться от него никаких подробностей, ведь певец не обсуждает с посторонними свою личную жизнь.

"В личную жизнь мы никого не пускаем. Это секрет", — сказал Шуфутинский, а Светлана ответила на эти слова загадочной улыбкой.

Уточнения

Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013). Лауреат премий «Шансон года».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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