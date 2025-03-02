Осторожно! Мошенники продают несуществующие билеты на концерты Пелагеи: певица раскрыла обман

Мошенники используют всё новые схемы обмана доверчивых людей. В последнее время они всё чаще используют в своих целях имена знаменитостей. На этот раз они начали продавать фейковые билеты на концерты Пелагеи. Слова певицы приводит The Voice.
Пелагея просит поклонников быть внимательными и осторожными при покупке билетов на её концерты и ни в коем случае не покупать их на сайте pelageagroup.ru.
"Они используют наше имя, но никакого отношения к группе "Пелагея" не имеют! Это мошенники, которые пользуются ажиотажем с билетами на наши концерты, и пытаются нажиться на этом! Там дико завышены цены, неверная схема зала и — что самое страшное — билеты на уже проданные места! Такие билеты будут недействительны!" — предупредила Пелагея.
Пелаге́я Серге́евна Ха́нова (имя при рождении — Поли́на Серге́евна Смирно́ва, в замужестве — Телегина; род. 14 июля 1986, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея»; заслуженная артистка Российской Федерации (2020), заслуженный работник культуры Республики Ингушетия (2014).
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