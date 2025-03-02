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Такого Гагарина не ожидала: реакция 5-летней дочери на мамино пение обескуражила

1:12
Шоу-бизнес

Полина Гагарина поучаствовала в шоу "Громкий вопрос" и рассказала о забавном случае, произошедшем пару лет назад с ней и её дочерью Мией, которой на тот момент было 5 лет.

Полина Гагарина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полина Гагарина

Гагарина часто уезжает на гастроли, а Мия скучает по маме и ни с кем не хочет её делить. Однажды она позвонила ей перед концертом по видеосвязи и стала плакать и говорить, что хочет, чтобы мама уложила её в кроватку и была рядом.

Полина в ответ пообещала, что на следующий день они будут вместе и не разлучатся ни на минуту, но Мия хотела, чтобы мама была рядом сию секунду. Тогда Гагарина попыталась объяснить, что зрители уже купили билеты на её концерт и сидят в зале, на что получила от ребёнка неожиданную критику.

"Ну ты же не поёшь, ты орёшь", — выпалила Мия.

Гагарина не рассердилась, а только по-доброму посмеялась над искренностью дочери, отметив про себя, что Мия уже становится внутренне на неё похожа. Гагарина не делает тайны из своего не самого простого характера, но подчёркивает, что именно благодаря ему она добилась всего, что у неё есть.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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