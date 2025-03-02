Жёстко, по закону: Поплавская требует, чтобы сбивший пенсионерку Буйнов был наказан

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Яна Поплавская прокомментировала в своём Telegram-канале инцидент с участием Александра Буйнова, когда певец сбил своим автомобилем пенсионерку. Поплавская возмущена тем, что Буйнов не понёс наказания.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молоток

"Сразу же после ДТП певец попытался скрыться с места аварии, но его остановили очевидцы. Потом долго сидел в машине. К пострадавшей не подошёл. Потом вину признал и добавил, что разбираться будут "другие люди". Сбить человека — это преступление. Извиниться, расплатиться и не понести ответственность — это наказание?!" — высказалась Поплавская.

Её поддержали многие подписчики, отметив, что любой человек в подобной ситуации должен быть наказан по закону, и неважно, звезда он или нет. Некоторые пользователи написали, что артистам есть дело только до собственной славы, а простые люди им безразличны.

"Почему мужчина не пришёл на помощь травмированной женщине? Позорище. Никакого смягчения. Жёстко, по закону", — пишут в Сети.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).



Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.



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