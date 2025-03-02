Шокирующее заявление Кушанашвили: Лисовец обманул всех ради пиара?

Отар Кушанашвили заподозрил Влада Лисовца в том, что он нарочно придумал свою болезнь ради пиара и сочувственных комментариев.

Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Больничная палата

В феврале появились новости о том, что Лисовец болен раком. Кушанашвили, который борется с этой же болезнью, считает подозрительным то, что Лисовец отказался публиковать справки, подтверждающие болезнь. Также Отар не верит, что человек, столкнувшийся с такой серьёзной болезнью, может настолько беспечно и жизнерадостно её обсуждать.

"Влад, говорить на эту тему, не показывая бумаг, доказывающих, что ты болен, и таким образом выцыганивать у людей сантименты — это нехорошо", — сказал Кушанашвили в своём YouTube-шоу "Каково?!".

Также он добавил, что, если подозрения о лжи Влада подтвердятся, стилист станет "нерукопожатным персонажем".

Уточнения

Владисла́в Васи́льевич Лисове́ц (род. 9 августа 1972, Баку, Азербайджанская ССР) — российский стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель, владелец сети салонов красоты «CONTORA lisovets», основатель школы стиля «LISOschool», арт пространства и кофейни «LISObon».



Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.



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