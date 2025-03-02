Затянувшийся развод: Анна Семенович раскрыла, почему её возлюбленный до сих пор женат на другой женщине

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

1 марта Анне Семенович исполнилось 45 лет. У певицы в последнее время радостное настроение не только по праздникам, ведь она счастлива со своим возлюбленным Денисом Шреером.

Фото: unsplash.com by Tamara Menzi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свадебный букет

Бывшая солистка группы "Блестящие" полностью уверена в преданности своего избранника, и её не смущает, что он формально всё ещё женат на другой женщине. Как рассказала Семенович в беседе с mk.ru, в этом нет его вины.

По словам Семенович, её роман с Денисом начался, когда у него уже не было никаких отношений с женой, но официально развод ещё не состоялся, потому что в Германии — в стране, где был заключён их брак, — это всегда очень долгий процесс.

"Вот такие сложные системы бракоразводных процессов. Могу сказать, что развод сейчас всё ещё идёт, и я надеюсь, что скоро Денис станет свободным ещё и документально", — поделилась Анна.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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