Больше не тайна: книга Шепелева о Жанне Фриске теперь доступна всем

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Смерть Жанны Фриске в 2015 году стала страшным ударом для её гражданского мужа Дмитрия Шепелева, однако он нашёл в себе силы написать книгу о покойной возлюбленной и изложить на страницах воспоминания о её болезни.

Фото: flickr.com by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ноутбук и книга

Когда книга была написана, Шепелев выпустил всего 45 тысяч экземпляров. Теперь он выложил книгу "Жанна" в Сети в неограниченном доступе. Он уверен, что книга может помочь многим людям, столкнувшимся с раком, поскольку в ней ряд глав посвящён медицинскому опыту борьбы с болезнью.

"Сегодня издательство прислало мне макет книги "Жанна". Я открыл файл и прочитал предисловие. Необычное ощущение: это мои слова, я помню, как писал это, и в то же время не мои — я изменился. Прочитал ещё несколько страниц и понял: для меня эта история закончена, началась новая глава моей жизни", — приводит слова Шепелева "СтарХит".

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. Лауреат фестиваля «Песня года».



Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист. Известен по ведению ряда телепередач на каналах Беларуси, Украины и России.



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