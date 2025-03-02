Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минимализм в интерьере: простые правила, которые изменят ваш дом
Свинец, тяжелые металлы и смерть — чай может спасти вашу жизнь
Собака отказывается от корма? Вот что вы делаете не так
Гостиничное воровство: что отели думают о туристах, уносящих полотенца?
Вы удивитесь: что нужно сделать, чтобы навсегда избавиться от отёков — откажитесь от этого
Легко и быстро: 2 способа повесить картину без повреждений
Хотите, чтобы кошка была спокойной? Тогда избегайте этих ошибок
Марки автомобилей, которые лидируют по числу нетрезвых водителей
Манная каша без комочков: секрет, который знают только опытные хозяйки

Больше не тайна: книга Шепелева о Жанне Фриске теперь доступна всем

1:01
Шоу-бизнес

Смерть Жанны Фриске в 2015 году стала страшным ударом для её гражданского мужа Дмитрия Шепелева, однако он нашёл в себе силы написать книгу о покойной возлюбленной и изложить на страницах воспоминания о её болезни.

Ноутбук и книга
Фото: flickr.com by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ноутбук и книга

Когда книга была написана, Шепелев выпустил всего 45 тысяч экземпляров. Теперь он выложил книгу "Жанна" в Сети в неограниченном доступе. Он уверен, что книга может помочь многим людям, столкнувшимся с раком, поскольку в ней ряд глав посвящён медицинскому опыту борьбы с болезнью.

"Сегодня издательство прислало мне макет книги "Жанна". Я открыл файл и прочитал предисловие. Необычное ощущение: это мои слова, я помню, как писал это, и в то же время не мои — я изменился. Прочитал ещё несколько страниц и понял: для меня эта история закончена, началась новая глава моей жизни", — приводит слова Шепелева "СтарХит".

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. Лауреат фестиваля «Песня года».

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист. Известен по ведению ряда телепередач на каналах Беларуси, Украины и России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех
Авто
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех Аудио 
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Садоводство, цветоводство
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад Аудио 
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Еда и рецепты
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Страшная цена войны: ради чего Зеленский уничтожает Украину и украинцев Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Последние материалы
Хотите, чтобы кошка была спокойной? Тогда избегайте этих ошибок
Страшная цена войны: ради чего Зеленский уничтожает Украину и украинцев
Марки автомобилей, которые лидируют по числу нетрезвых водителей
Больше не тайна: книга Шепелева о Жанне Фриске теперь доступна всем
Манная каша без комочков: секрет, который знают только опытные хозяйки
Забудьте про мясо и яйца: вот где настоящий источник белка и кальция
Это средство уничтожает тараканов за ночь — проверьте сами
Подкормка для цветущих растений, которая даёт быстрый результат
Стремитесь к идеальным ногам? Разберитесь, что эффективнее: приседания или становая тяга
Цены на яйца в США бьют рекорды — производителям товаров для творчества это на руку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.