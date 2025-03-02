Сын Михаила Круга жаждет встречи с SHAMAN'ом: раскрыта неожиданная причина

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Александр Круг узнал, что песни его отца Михаила Круга сыграли важную роль в творческом пути SHAMAN'а. Сына шансонье это тронуло, и он захотел не только познакомиться с самым популярным на данный момент российским певцом, но и спеть с ним дуэтом, ведь Александр и сам занимается музыкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Pesterev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пристань в Твери

Ещё не будучи известным, SHAMAN пел песни Круга в новомосковском ресторане, в полтора года назад, приехав в Тверь, он посетил могилу исполнителя песни "Приходите в мой дом" и возложил на неё цветы.

"Я бы, кстати, очень хотел познакомиться с SHAMAN'ом. Он безумно почитает творчество нашей семьи, он в Тверь приехал на могилу Михаила Круга, преклонился, поэтому я бы очень хотел с ним познакомиться. Очень хотел бы с ним и песню совместную, и познакомиться. Вообще я считаю, что он хороший человек", — привозит слова Александра Круга "СтарХит".

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



Михаи́л Влади́мирович Круг (настоящая фамилия Воробьёв; 7 апреля 1962, Калинин, СССР — 1 июля 2002, Тверь, Россия) — советский и российский певец, поэт, композитор, автор-исполнитель.



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