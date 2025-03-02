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Вырваться и убежать: Алсу повторила свою жизнь в клипе с Константином Крюковым

1:19
Шоу-бизнес

После развода с Яном Абрамовым певица Алсу большую часть времени посвящает творчеству. Недавно она снялась в клипе на новую песню "Чужая". Как рассказала Алсу в беседе со "СтарХитом", и песня, и клип во многом перекликаются с событиями из её жизни.

Скамейка
Фото: szarada.net by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Скамейка

В клипе Алсу снялась с актёром Константином Крюковым. Героиня идёт вдоль фонтана, как вдруг её догоняет мужчина, хватает за руки и пытается удержать, но после перепалки и небольшой драки она всё-таки вырывается и убегает. Точно так же и в реальной жизни Алсу в конце концов нашла в себе силы уйти от человека, с которым она не чувствовала себя счастливой.

Певица подчеркнула, что многие люди, особенно девушки, могут узнать себя в персонажах клипа, поскольку подобные ситуации часто встречаются в жизни.

"Иногда мы чувствуем себя чужими сами для себя. В какой-то обстановке, в каких-то ситуациях мы сами себя не узнаём. Мы знаем, как поступить правильно, но не можем. Например, уйти от человека. Находимся в каких-то созависимых отношениях. И клип как раз о том, что нужно принимать решение в конце концов", — высказалась Алсу.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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