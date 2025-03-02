Вытолкнули из вагона: Люся Чеботина рассказала, как чуть не лишилась ноги в московском метро

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Люся Чеботина рассказала о страшном случае, который однажды произошёл с ней в московском метро. Певица отделалась испугом, однако, если бы рядом не было её мамы, всё могло закончиться гораздо хуже. Telegram-канал "Звездач" опубликовал видео, на котором исполнительница хита "Солнце Монако" делится своими воспоминаниями.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люся Чеботина

"Это был час пик, меня вытолкнули из вагона, и моя нога провалилась по колено. Я с трудом её выдернула. Благо была рядом моя мама, и она помогла мне. Если бы поезд ушёл в движение, было бы, конечно, страшно", — вспомнила Люся.

Однако метро связано для Чеботиной также и с приятными моментами. Так, недавно она выступила вживую для пассажиров на станции "Курская".

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.



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