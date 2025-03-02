Вытолкнули из вагона: Люся Чеботина рассказала, как чуть не лишилась ноги в московском метро

Люся Чеботина рассказала о страшном случае, который однажды произошёл с ней в московском метро. Певица отделалась испугом, однако, если бы рядом не было её мамы, всё могло закончиться гораздо хуже. Telegram-канал "Звездач" опубликовал видео, на котором исполнительница хита "Солнце Монако" делится своими воспоминаниями.
"Это был час пик, меня вытолкнули из вагона, и моя нога провалилась по колено. Я с трудом её выдернула. Благо была рядом моя мама, и она помогла мне. Если бы поезд ушёл в движение, было бы, конечно, страшно", — вспомнила Люся.
Однако метро связано для Чеботиной также и с приятными моментами. Так, недавно она выступила вживую для пассажиров на станции "Курская".
Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.