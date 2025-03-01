Теперь всё будет ещё жёстче: звёздному адвокату Добровинскому стали поступать угрозы

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитый адвокат Александр Добровинский, защищавший интересы многих звёзд шоу-бизнеса, попал в крайне неприятную ситуацию. Ему стали поступать сообщения с угрозами из-за ещё одного дела, которое он сейчас ведёт.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Добровинский

Жена президента Федерации еврейских общин Инна Борода прошла процедуру блефаропластики и после этого ослепла. Она требует, чтобы хирург Екатерина Лонская заплатила ей 27 миллионов рублей. С того момента как Добровинский начал вести дело Бороды, ему стал писать некий Евгений, который сам на себя взял роль так называемого адвоката Лонской. Добровинский опубликовал в Telegram-канале Shot его сообщения.

"Будешь хирурга топить и клинику, ответишь за бесчинства и самоуправство! Я не буду с тобой шутить, с подлым адвокатом! Не вздумай поступить не по совести! Девушка-хирург действительно не виновата", — написал Евгений.

Добровинский уже готовится к тому, что дальше дело примет ещё более серьёзный поворот.

"Теперь всё будет ещё жёстче", — прокомментировал он сообщение своего недоброжелателя.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».



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