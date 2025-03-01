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Очередной скандал на шоу Голос: Полина Гагарина снова устроила истерику и чуть не подралась с Бастой

1:29
Шоу-бизнес

Полина Гагарина, которая уже не первый раз устраивает скандалы на шоу "Голос", снова отличилась. На этот раз причиной её эпатажного поведения стала участница проекта Элеонора Деткова, спевшая песню Валерии "Была любовь".

Полина Гагарина
Фото: commons.wikimedia.org by Ailura, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Полина Гагарина

Элеонора впечатлила всех членов жюри, и Гагарина решила во что бы то ни стало заманить её в свою команду. Ради этого она пыталась помешать Басте сказать своё слово Элеоноре. Когда он начал говорить, Полина подбежала к нему и встала прямо перед ним, заслонив его собой.

"Такой маленькой шторкой меня ещё никогда не отгораживали. Тюлькой такой, гардинкой. Вы же понимаете, что она сумасшедшая", — сказал рэпер, и его слова были встречены аплодисментами.

В ответ Гагарина стала разворачивать его кресло, но это не помешало ему продолжить свою речь. Когда шум утих, Гагарина позвала Элеонору в свою команду, пытаясь привлечь её собственной студией в центре Москвы. Баста моментально отреагировал на эти слова и сказал, что у него целых десять таких студий.

"Они не твои, у тебя всё в кредит", — уколола коллегу Гагарина.

Баста не полез за словом в карман и то же самое сказал про её бриллианты. В результате растерянная Элеонора всё же выбрала команду Басты, а разочарованная Гагарина предрекла упущенной ученице, что рэпер в самое ближайшее время её выгонит.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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