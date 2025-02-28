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Юра Борисов рассказал о популярном среди россиян фастфуде в эфире британского шоу

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский актёр Юра Борисов в эфире комедийного шоу Chicken Shop Date с Амелией Димольденберг рассказал о самом популярном фастфуде в России.

Юра Борисов
Фото: Telegram by Telegram-канал Spletnik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юра Борисов

Артист отметил, что его соотечественники любят шаверму — "рулет с мясом и майонезом". Так Борисов попытался объяснить ведущей, что это за блюдо.

В ходе беседы актёр также поделился, что остался голодным во время церемонии объявления номинантов на "Оскар", так как очень переживал и нервничал.

"Я даже не прикоснулся к еде — столько эмоций, что я не мог есть там. Конечно, я нервничал, потому что это всё происходило со мной впервые. Но в основном из-за языка", — объяснил Борисов.

Юра Борисов стал первым российским актёром, номинированным на "Оскар". Победителей кинопремии объявят в ночь с 2 на 3 марта в США.

Ранее Филипп Янковский опубликовал фото с сыном.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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