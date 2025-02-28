Актёр Янковский показал редкое совместное фото с сыном: восторг!

Актёр Филипп Янковский поделился в своём личном блоге редким совместным фото с сыном Иваном Янковским, вызвав бурю восторга у своих поклонников.
На снимке отец и сын, улыбаясь, смотрят в камеру. Янковский-старший, облачённый в белую рубашку, создаёт классический образ, в то время как его сын в чёрном худи подчёркивает свою индивидуальность.
"Вы очень похожи. Обожаю вас", "Восторг таланту и генетике", "Сразу видно — родные люди. Такая тёплая, искренняя фотография" — написали многочисленные поклонники актёров в комментариях.
Филипп Янковский, сын знаменитого актёра Олега Янковского, воспитал двоих детей — Ивана и Елизавету — вместе со своей супругой, актрисой Оксаной Фандерой. Иван Янковский также воспитывает сына, которого назвал в честь своего дедушки — Олегом, вместе со своей супругой Дианой Пожарской.
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Фили́пп Оле́гович Янко́вский (род. 10 октября 1968, Саратов) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, кинорежиссёр и кинопродюсер.
Иван Филиппович Янко́вский (род. 30 октября 1990, Москва) — российский актёр театра и кино.
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