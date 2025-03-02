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Просто закрывала рот: похудевшая Анна Семенович рассказала, на какие жертвы она шла ради стройности

1:19
Шоу-бизнес

Анна Семенович в последнее время заметно постройнела. Певица очень довольна результатом своих усилий, однако она признаёт, что иногда ей приходилось изрядно себя помучить, чтобы добиться впечатляющего эффекта. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.

Яблоко
Фото: pixnio.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Яблоко

"Когда мне нужно было быстро похудеть к какому-то проекту, я просто закрывала рот и ела только белковую пищу, исключив сладкое и мучное. Минимум углеводов — вот мой принцип", — поделилась Семенович.

Однако она не сторонница слишком строгих диет, поскольку понимает, что сахар тоже нужен организму.

"Сейчас многие отказываются от сладкого полностью, но это неверно. Наш мозг нуждается в глюкозе, и если не имеется даже какого-то полезного сахара, это может привести к головным болям и другим проблемам", — уверена звезда.

Также она рассказала, что ей очень помог препарат для похудения, прописанный эндокринологом после того, как он обнаружил у знаменитой пациентки проблемы с инсулиновой резистентностью. Семенович считает это средство бесценным, ведь до того, как она начала его принимать, её вес держался на одной цифре и никак не снижался. Лишь после начала приёма препарата всё стало меняться в лучшую сторону.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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