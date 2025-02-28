Анна Семенович об увлечении психологией: самые полезные знания

Певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович с уверенностью заявляет, что знания в области психологии являются одними из самых ценных, поскольку они способны значительно улучшить качество жизни.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Семенович

В преддверии своего юбилея артистка дала интервью изданию WomanHit, в котором поделилась, что встречает праздник в приподнятом настроении. Она подчеркнула, что благодаря психологическим практикам научилась адекватно воспринимать свой возраст.

Анна Семенович призналась, что не имеет времени и возможности получить профессиональное образование психолога, как это сделала Ксения Бородина. Однако она регулярно посещает мастер-классы и различные курсы, стремясь к постоянному развитию и совершенствованию.

"Сейчас, например, я увлечена изучением гештальт-практик. Они помогают правильно ставить цели и достигать их, а также детской психологией. В целом, я постоянно учусь, но не для получения диплома, а для того, чтобы стать лучше и эффективнее", — отмечает певица.

Ранее Юра Борисов поделился своими мыслями о том, что будет делать в случае победы на "Оскаре".

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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