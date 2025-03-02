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Ничего страшного не произошло: Вера Полозкова* сравнила свой статус экстремистки с литературной наградой

1:01
Шоу-бизнес

Вера Полозкова* (внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) отреагировала в соцсетях на свой новый статус.

Вера Полозкова
Фото: commons.wikimedia.org by Lumiere2, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вера Полозкова

По словам Полозковой*, в том, что произошло, нет ничего удивительного. Поэтесса вспомнила других знаменитых литераторов, которые в своё время получали подобные "награды".

"И вообще, строго говоря, когда иначе в дорогом отечестве выглядели литературные награды и признания? Ничего нового вообще не случилось, ничего страшного не произошло. Я ничего не сделала плохого, а те, кто клевещет, берёт на себя карму оклеветанного. И в этом случае я чувакам не завидую вообще", — высказалась Полозкова*.

Поэтесса добавила, что единственное, что её огорчает, — это то, что после включения своего имени в чёрный список она будет сталкиваться с определёнными ограничениями, например, не сможет поехать в Грузию, Казахстан, Армению и некоторые другие страны.

Уточнения

Ве́ра Никола́евна Полозко́ва (род. 5 марта 1986, Москва) — российская поэтесса, актриса, певица.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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