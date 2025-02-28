Александр Петров рассказал о новом доме, купленном для беременной жены

Актёр Александр Петров поделился в личном блоге серией фотографий с новым домом, который он приобрёл для себя и своей беременной супруги Виктории.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Александра Петрова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Петров

Александр рассказал своим подписчикам, что выбор жилья был для него особенно важным, и он уделил особое внимание тому, чтобы дом находился рядом с природой. Он также тщательно изучал материалы, из которых построены дома, и выбрал только самые качественные.

"Я вижу в этом посёлке невероятно крутую атмосферу и не могу не сказать: "Как же здорово, что мы решили выбрать это место тогда!" — написал Петров, сопровождая свои фотографии.

Известно, что перед покупкой нового дома на Рублёвке Александр продал двухэтажную квартиру, в которой он жил со своей бывшей возлюбленной, актрисой Стасей Милославской.

Ранее Юлия Ахмедова рассказала о расставании с любимым человеком.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра кино, режиссёр, сценарист.



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