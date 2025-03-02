Настрадалась, наревелась: Ольга Бузова рассказала о своём болезненном опыте расставаний с мужчинами

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала в шоу "Восточный экспресс" на радио "Восток FM" о своём болезненном опыте расставаний с бывшими возлюбленными.

Фото: commons.wikimedia.org by PhilipSPB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Осенний лист в траве

Бузова никогда не умела вычёркивать из сердца дорогих ей людей, даже если её предавали. Она поделилась, что всегда очень сильно любила, поэтому любое расставание стоило ей боли и горьких слёз. Уже имея за плечами такой опыт, знаменитость понимает, что не нужно подавлять свою боль. Она обязательно должна находить выход.

"Страдать. Надо перестрадать. Невозможно без этого. Если ты не проживёшь свою боль, не проплачешь, не проговоришь, не объяснишь, это будет всплывать из отношений в отношения. Я всегда очень долго переживаю, потому что я любила, и это нормально — переживать после расставания. Я настрадалась, наплакалась, наревелась", — призналась Бузова.

Также она поделилась своим отношением к мужским изменам. Бузова воспринимает их так же, как если бы её били.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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