Сергей Жуков предупредил о новых видах мошенничества

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков рассказал, как аферисты обманывают российских граждан.

Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public doman Певец Сергей Жуков

Сергей Жуков предупредил, что мошенники сейчас присылают в соцсетях ссылки якобы от знакомых людей с просьбой проголосовать в конкурсе, а как только человек переходит по ссылке, пароли оказываются у мошенников.

"От моего имени однажды с фейкового аккаунта тоже деньги пытались вымогать! Причем тоже с помощью ИИ подделывали мой голос в голосовых сообщения", — пожаловался артист.

Рассказал он и том, что мошенники встраивают вирусы в игры, чтобы завладеть личными данными геймеров.

Он призвал быть осторожнее и сразу пытаться связаться со знакомыми, от которых якобы приходят сообщения. Лучше всего звонить лично.

"Про телефонные звонки якобы из банков, ЦБ и всяких органов я вообще молчу", — отметил певец.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы "Руки Вверх!"



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