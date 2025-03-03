Сергей Жуков предупредил о новых видах мошенничества

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков рассказал, как аферисты обманывают российских граждан.
Сергей Жуков предупредил, что мошенники сейчас присылают в соцсетях ссылки якобы от знакомых людей с просьбой проголосовать в конкурсе, а как только человек переходит по ссылке, пароли оказываются у мошенников.
"От моего имени однажды с фейкового аккаунта тоже деньги пытались вымогать! Причем тоже с помощью ИИ подделывали мой голос в голосовых сообщения", — пожаловался артист.
Рассказал он и том, что мошенники встраивают вирусы в игры, чтобы завладеть личными данными геймеров.
Он призвал быть осторожнее и сразу пытаться связаться со знакомыми, от которых якобы приходят сообщения. Лучше всего звонить лично.
"Про телефонные звонки якобы из банков, ЦБ и всяких органов я вообще молчу", — отметил певец.
Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы "Руки Вверх!"
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.