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За кулисами шоу-бизнеса: как Жасмин зарабатывает миллионы, выступая для избранных

0:47
Шоу-бизнес

В нулевых песни Жасмин звучали отовсюду, и хотя может показаться, что сейчас от её популярности ничего не осталось, продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу "Страсти", что это совершенно не так.

Бриллианты
Фото: flickr.com by TVZ Design, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бриллианты

Жасмин до сих пор много выступает, в том числе на частных мероприятиях для людей, занимающих высокие должности.

"У Жасмин в карьере всё великолепно. Очень часто её заказывают высокопоставленные лица — олигархи, меценаты, люди, так сказать, с погонами. Гонорары у неё от 2,5 миллионов рублей и выше", — сказал Дворцов.

Он добавил, что таким успехом Жасмин обязана в том числе своей хорошей репутации среди звёзд шоу-бизнеса.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014), заслуженная артистка Дагестана (2009), народная артистка Дагестана (2024).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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