Галкин* показал наряженную к еврейскому карнавалу дочку Лизу

Шоумен Максим Галкин* похвастался красавицей дочкой Лизой в образе девочки Уэнздей.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото 11-летней дочки Лизы от певицы Аллы Пугачёвой.
Лиза облачилась в чёрное платье и чёрный парик и стала похожа на героиню мистического фильма "Уэнздей".
"К карнавалу готова", — написал Галкин под снимками.
Сведущие подписчики объяснили, что скоро в Израиле намечается карнавальный праздник Пурим.
Ранее Алла Пугачёва пошутила над 11-летним сыном Гарри.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Пури́м — еврейский праздник, установленный, согласно библейской Книге Есфири (ивр. אסתר — Эстер), в память о спасении евреев, проживавших на территории Древней Персии.
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