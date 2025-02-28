Галкин* показал наряженную к еврейскому карнавалу дочку Лизу

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* похвастался красавицей дочкой Лизой в образе девочки Уэнздей.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman Дочка Аллы Пугачёвой Лиза Галкина

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото 11-летней дочки Лизы от певицы Аллы Пугачёвой.

Лиза облачилась в чёрное платье и чёрный парик и стала похожа на героиню мистического фильма "Уэнздей".

"К карнавалу готова", — написал Галкин под снимками.

Сведущие подписчики объяснили, что скоро в Израиле намечается карнавальный праздник Пурим.

Ранее Алла Пугачёва пошутила над 11-летним сыном Гарри.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Пури́м — еврейский праздник, установленный, согласно библейской Книге Есфири (ивр. אסתר‎ — Эстер), в память о спасении евреев, проживавших на территории Древней Персии.



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