Спасибо за доброту: Ксения Бородина публично обратилась к будущей свекрови в её день рождения

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Ксения Бородина сейчас отдыхает с Николаем Сердюковым в Омане. Они взяли с собой и своих матерей. В честь дня рождения мамы Сердюкова Ольги Ксения публично обратилась к ней в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Andries Oudshoorn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оман

"Уважаемая Ольга! Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения! Спасибо вам за вашу доброту, тёплые слова и всегда хорошее настроение", — написала телеведущая.

Также она ответила на вопрос подписчиков, какие сложились отношения у её будущей свекрови и будущей тёщи Сердюкова. Ксения с радостью заявила, что они стали неразлучными подругами.

"Многие спрашивают: "Как ваши мамы? Получилось ли у них найти общий язык?" Мы их оторвать друг от друга не можем!" — поделилась Ксения.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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