Артемий Лебедев назвал гениальным решение с багажом в аэропорту Анадыря

Дизайнер Артемий Лебедев призвал все аэропорты мира брать пример с аэропорта в Анадыре.
Артемий Лебедев опубликовал в социальных сетях фото из административного центр Чукотского автономного округа.
"Гениальное решение в аэропорту Анадыря — тут сделали телевизоры, на которых показывается прилетевший багаж на ленте. И никто не давит друг другу пятки и не дышит в ухо — сразу видно, едет твой чемик или нет", — написал Лебедев под фотографией с экраном.
Дизайнера удивляет то, что до такого простого решения ещё не додумались в самых оживлённых аэропортах мира. Он уверен, что дал работникам аэропортов очень ценный совет, которым они непременно последуют.
Ранее Артемий Лебедев рассказал, чем питается в гримёрках между съёмками.
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
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