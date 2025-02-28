Кристина Асмус подколола Гарика Харламова в день его рождения

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус иронично поздравила Гарика Харламова с днём рождения.

Фото: https://www.instagram.com/asmuskristina by Инстаграм Кристины Асмус is licensed under public doman Комик Гарик Харламов

Кристина Асмус не упустила случая подколоть экс-супруга, комика Гарика Харламова.

Звезда сериала "Интерны" опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором едёт в поезде с Гариком Харламовым.

На коленях Асмус держит ноутбук, на котором смотрит фильм с участием ещё юного Гарика. На этом фоне она сняла задремавшего Харламова.

"Ладно. С днём рождения! Было на уровне, сейчас просто отпад", — написала под кадрами Кристина.

Ранее Гарик Харламов проверил школьные знания по географии 11-летней дочери Анастасии от актрисы Кристины Асмус.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.