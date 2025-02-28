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Ковальчук трогательно поздравила Гарика Харламова с днём рождения: я всегда рядом

0:48
Шоу-бизнес

Актриса Катерина Ковальчук обратилась с трогательным поздравлением к Гарику Харламову, который отмечает 44-й день рождения.

Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
Фото: https://www.instagram.com/katerinakovalchyk by Инстаграм Катерины Ковальчук is licensed under public doman
Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук

Катерина Ковальчук опубликовала совместные снимки с супругом, звездой Comedy Club Гариком Харламовым.

"С Днём Рождения, легенда! Невероятно горжусь, во многом беру пример, люблю очень сильно! Твори! А я всегда рядом", — написала под фото с мужем актриса.

Харламов скромно отметил свой день рождения. Они с супругой нарядились с одинаковые уютные свитера с оленями и потанцевали между трапезой.

Ранее сообщалось, что Катерина Ковальчук отметила 32-й день рождения в компании знаменитого мужа и свекрови.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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