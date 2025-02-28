Пётр Дранга лишь прикрытие: Агата Муцениеце прячет женатого любовника

Актриса Агата Муцениеце встречается с аккордеонистом Петром Дрангой, чтобы скрыть от публики свои отношения с женатым мужчиной, как пишет KP.RU.
Несмотря на то, что Муцениеце и Дранга активно посещают мероприятия, познакомились с семьями друг друга и делятся подробностями личной жизни в социальных сетях, в искренность их отношений мало кто верит.
Источники в киноиндустрии утверждают, что это не более чем пиар-ход, который Муцениеце использует, чтобы скрыть свои отношения с состоятельным и несвободным мужчиной.
"Их роман начался два года назад, когда они познакомились в гостях у общей подруги. Мужчина уходил от Агаты, но потом возвращался. Однако он по-прежнему не свободен, поэтому Агата и скрывает его, изображая страсть с Дрангой", — поясняет инсайдер.
Ранее стало известно, что Птаха женился на своей бывшей жене.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.