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Пётр Дранга лишь прикрытие: Агата Муцениеце прячет женатого любовника

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце встречается с аккордеонистом Петром Дрангой, чтобы скрыть от публики свои отношения с женатым мужчиной, как пишет KP.RU.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

Несмотря на то, что Муцениеце и Дранга активно посещают мероприятия, познакомились с семьями друг друга и делятся подробностями личной жизни в социальных сетях, в искренность их отношений мало кто верит.

Источники в киноиндустрии утверждают, что это не более чем пиар-ход, который Муцениеце использует, чтобы скрыть свои отношения с состоятельным и несвободным мужчиной.

"Их роман начался два года назад, когда они познакомились в гостях у общей подруги. Мужчина уходил от Агаты, но потом возвращался. Однако он по-прежнему не свободен, поэтому Агата и скрывает его, изображая страсть с Дрангой", — поясняет инсайдер.

Ранее стало известно, что Птаха женился на своей бывшей жене.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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