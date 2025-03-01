Зал замер в ожидании: на концерте МакSим зритель вышел на сцену и сделал предложение руки и сердца

У Марины Абросимовой, более известной как МакSим, сейчас начался тур по российским городам. 27 февраля она выступила в Новосибирске, и на этом концерте произошло невероятное событие.

Фото: unsplash.com by Joanna Kosinska, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белые орхидеи

В какой-то момент на сцену вышел молодой человек по имени Никита и сделал предложение своей девушке, которая находилась в зале. Она согласилась стать его женой.

Никита заранее обговорил свой выход с самой МакSим. Певица была рада дать зрителю возможность предложить руку и сердце возлюбленной в такой необычной обстановке.

"Марина всегда поддерживает такие инициативы. Парня очень поддерживал зал, и было видно, что он готовился, все ему аплодировали", — рассказала менеджер МакSим Яна Богушевская.

Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики (2013), заслуженная артистка Республики Татарстан (2016).



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