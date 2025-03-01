Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кола и пищевое отравление — неожиданный эффект, о котором мало кто знает
Трамп поставил Лондон перед выбором: Британия всё ещё союзник США или уже нет
Раскрыт секрет: эти 7 популярных растений опасны для вашего дома — проверьте, нет ли их у вас
Прорыв в уходе за кожей: искусственный интеллект подбирает косметику под вас
Добавил грейпфрут в крабовый салат — и теперь все требуют рецепт
От Грозного до гор — что посмотреть в Чечне и почему сюда стоит поехать
Лондонский Тауэр: место, где экзотика встречалась с трагедией
Кружка гения: как Ньютон использовал пиво в своих открытиях
Актриса Мария Кожевникова устроила фотосессию с мужем и сыновьями

Зал замер в ожидании: на концерте МакSим зритель вышел на сцену и сделал предложение руки и сердца

Шоу-бизнес

У Марины Абросимовой, более известной как МакSим, сейчас начался тур по российским городам. 27 февраля она выступила в Новосибирске, и на этом концерте произошло невероятное событие.

Белые орхидеи
Фото: unsplash.com by Joanna Kosinska, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белые орхидеи

В какой-то момент на сцену вышел молодой человек по имени Никита и сделал предложение своей девушке, которая находилась в зале. Она согласилась стать его женой.

Никита заранее обговорил свой выход с самой МакSим. Певица была рада дать зрителю возможность предложить руку и сердце возлюбленной в такой необычной обстановке.

"Марина всегда поддерживает такие инициативы. Парня очень поддерживал зал, и было видно, что он готовился, все ему аплодировали", — рассказала менеджер МакSим Яна Богушевская.

Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики (2013), заслуженная артистка Республики Татарстан (2016).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Красота и стиль
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Еда и рецепты
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Пространство-время и черные дыры: новое открытие меняет науку
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Последние материалы
От Грозного до гор — что посмотреть в Чечне и почему сюда стоит поехать
Лондонский Тауэр: место, где экзотика встречалась с трагедией
Кружка гения: как Ньютон использовал пиво в своих открытиях
Актриса Мария Кожевникова устроила фотосессию с мужем и сыновьями
Битва за ресурсы: власти Эль-Сальвадора разрешили иностранным компаниям добычу золота
2 марта: венчание Пушкина, отречение от престола и день рождения Горбачева
ЦСКА vs "Торпедо": пятая победа армейцев в серии
Почему яблоки червивые? Разбираемся в причинах и условиях появления вредителей
Зал замер в ожидании: на концерте МакSим зритель вышел на сцену и сделал предложение руки и сердца
Приседания со штангой над головой не получаются? Вот 3 причины, почему всё идёт не так
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.