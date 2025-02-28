За разводом следует свадьба: рэпер Птаха женился на бывшей жене после публичных скандалов

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Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) вновь связал себя узами брака с моделью Ланой Реутовой. Три года назад возлюбленные развелись после публичных обвинений в изменах и насилии.

Фото: Telegram by Telegram-канал Птахи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэпер Птаха с женой

После расставания музыкант сделал всё возможное, чтобы вернуть возлюбленную и дочь в семью. В качестве доказательств, что им удалось помириться, в блоге модели появились свежие снимки с росписи.

27 февраля пара официально зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе. Поклонники пары активно выражают радость по поводу их воссоединения, надеясь, что теперь артисты смогут создать прочную и счастливую семью.

Рэпер Птаха и модель Лана Реутова вместе уже больше 10 лет. Они воспитывают общую дочь Сияну, родившуюся в 2022 году.

Ранее юморист Михаил Галустян высказался об апатии.

Уточнения

Дави́д Бори́сович Нури́ев (род. 10 июня 1981, Баку, СССР), известный под псевдонимами Пта́ха и Зану́да, — российский рэп-исполнитель, киноактёр, участник рэп-группы «Три кита», бывший участник рэп-групп «Отверженные» и Centr.





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