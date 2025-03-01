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Годами может бегать: Диана Анкудинова рассказала, какому мужчине никогда не ответит взаимностью

0:56
Шоу-бизнес

Победительница таких музыкальных шоу, как "Аватар", "Ты супер!" и "Шоумаскгоон" Диана Анкудинова рассказала в беседе с Леди Mail, почему у неё пока нет личной жизни.

Диана Анкудинова
Фото: commons.wikimedia.org by Morevstas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Диана Анкудинова

Певица на данный момент целиком и полностью занята карьерой. Она планирует выпустить свой первый альбом не позднее своего 22-летия, которое наступит 31 мая. При этом она надеется когда-нибудь встретить любимого и уже заранее знает, какими чертами должен обладать её будущий избранник.

"Мне очень важно, чтобы человек понимал моё чувство юмора, потому что оно у меня бывает необычным. А ещё я не смогу быть с мужчиной, если между нами нет эмоциональной близости и искренности. Если я внутри себя почувствую, что не могу доверять этому человеку, он может бегать вокруг меня годами, но ничего не добиться", — поделилась Диана.

Уточнения

Диа́на Дми́триевна Анкуди́нова (род. 31 мая 2003, Арсеньев, Приморский край, Россия) — российская певица, автор-исполнитель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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