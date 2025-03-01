Волкова или Катина? Продюсер раскрыл, которая из бывших солисток группы Тату стала более успешной

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом "Страсти" о том, насколько успешными стали бывшие участницы группы "Тату".

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Группа "Тату"

Несмотря на то что группа уже давно распалась, Юлия Волкова остаётся по-прежнему популярной. Дворцов сообщил, что именно ей повезло больше, чем Лене Катиной.

"Юлечка Волкова на самом деле ещё находится на слуху, она востребована, а вот по поводу Лены Катиной не могу сказать того же, потому что она намного меньше выступает и где-то появляется на публичных мероприятиях", — сказал продюсер.

Он добавил, что гонорар Волковой за выступление — 700—800 тысяч рублей, и предположил, что у Катиной примерно такой же.

Уточнения

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.



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