Волкова или Катина? Продюсер раскрыл, которая из бывших солисток группы Тату стала более успешной

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом "Страсти" о том, насколько успешными стали бывшие участницы группы "Тату".
Несмотря на то что группа уже давно распалась, Юлия Волкова остаётся по-прежнему популярной. Дворцов сообщил, что именно ей повезло больше, чем Лене Катиной.
"Юлечка Волкова на самом деле ещё находится на слуху, она востребована, а вот по поводу Лены Катиной не могу сказать того же, потому что она намного меньше выступает и где-то появляется на публичных мероприятиях", — сказал продюсер.
Он добавил, что гонорар Волковой за выступление — 700—800 тысяч рублей, и предположил, что у Катиной примерно такой же.
«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!