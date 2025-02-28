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Одноклассник Лёвы Би-2* указал на изменения в психике артиста: в голое не укладывается!

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Одноклассник музыканта Егора Бортника, известного как Лёва Би-2* (внесён в реестр иноагентов), признался, что видит серьёзные изменения в психике артиста.

би-2
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
би-2

Мужчина в разговоре с ИА Регнум отметил, что не может себе представить, откуда в певце родилась такая ненависть к России. По его словам, в голове не укладываются громкие заявления Бортника о финансовой помощи ВСУ и мечте о покупке снарядов HIMARS для стрельбы по российским городам.

"Я не представляю, что произошло с ним за это время, это крайне непонятно. Полагаю, что его поступки либо вынуждены, либо являются следствием каких-то тяжёлых перемен в психике", — предположил одноклассник солиста группы "Би-2".

Ещё один ученик школы, в которой учился и Бортник, заявляет, что в юности никогда не замечал в будущем артисте подлости. По этой причине его ещё больше пугает поведение музыканта.

Ранее стало известно, что Джастин Тимберлейк отменил концерт в последнюю минуту.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Лёва Би-2 (настоящее имя — Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист. Один из двух основателей и лидеров группы «Би-2».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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