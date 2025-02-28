Джастин Тимберлейк отменил концерт в последнюю минуту: это разбивает мне сердце

Джастин Тимберлейк, известный американский певец, принял решение отменить свой концерт в Коламбусе из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил своим поклонникам в социальных сетях.
44-летний артист объяснил, что не может выйти на сцену из-за гриппа, который его одолел. Он признался, что это решение, принятое буквально в последнюю минуту, причиняет ему сильную боль.
"Это разбивает мне сердце", — написал Джастин Тимберлейк.
Он также отметил, что деньги за билеты будут возвращены.
В прошлом году Джастин уже был вынужден отменять некоторые свои выступления из-за проблем с бронхами и горлом. Тогда он также должен был выступить в Коламбусе.
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Джа́стин Рэ́ндалл Ти́мберлейк (англ. Justin Randall Timberlake; род. 31 января 1981, Мемфис, Теннесси) — американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр. Обладатель четырёх премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми».
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