Джастин Тимберлейк отменил концерт в последнюю минуту: это разбивает мне сердце

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Джастин Тимберлейк, известный американский певец, принял решение отменить свой концерт в Коламбусе из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил своим поклонникам в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Grasmaaier, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Концерт

44-летний артист объяснил, что не может выйти на сцену из-за гриппа, который его одолел. Он признался, что это решение, принятое буквально в последнюю минуту, причиняет ему сильную боль.

"Это разбивает мне сердце", — написал Джастин Тимберлейк.

Он также отметил, что деньги за билеты будут возвращены.

В прошлом году Джастин уже был вынужден отменять некоторые свои выступления из-за проблем с бронхами и горлом. Тогда он также должен был выступить в Коламбусе.

Ранее стало известно, что будет с концертами Александра Буйнова после произошедшего ДТП.

Уточнения

Джа́стин Рэ́ндалл Ти́мберлейк (англ. Justin Randall Timberlake; род. 31 января 1981, Мемфис, Теннесси) — американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр. Обладатель четырёх премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми».





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