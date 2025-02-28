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Сложная ситуация: что будет с концертами Буйнова после ДТП

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Все запланированные концерты народного артиста РФ Александра Буйнова состоятся в полном объёме, несмотря на произошедшее ДТП. Об этом сообщил "Абзацу" концертный директор музыканта Сергей Пудовкин.

Певец Александр Буйнов
Фото: https://vk.com/alexanderbuinovofficial by ВК-аккаунт Александра Буйнова is licensed under public doman
Певец Александр Буйнов

Представитель исполнителя признал, что ситуация непростая, так как в результате ДТП пострадал человек. По его словам, переживший эмоциональное потрясение Александр Буйнов принёс извинения за инцидент.

"Но никаких отмен мероприятий не будет. Все запланированные концерты, включая большой юбилейный, будут проведены в полном объёме", — поделился Пудовкин.

26 февраля Александр Буйнов сбил на пешеходном переходе в Подмосковье 61-летнюю женщину. По словам концертного директора, певец не покинул место происшествия и старался оказать первую помощь пострадавшей.

Ранее Анна Седокова рассказала, что боится людей.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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