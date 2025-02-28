Анна Седокова боится людей после смерти Яниса Тиммы: я пытаюсь быть нормальной

Певица Анна Седокова в личном блоге поделилась, что впервые за несколько месяцев покинула дом и посетила мероприятие. Она объяснила, что после трагической гибели бывшего супруга Яниса Тиммы испытывает страх перед публикой.
Анна продемонстрировала свой образ для вечера, выбрав облегающее чёрное платье, которое подчёркивает её постройневшую фигуру. Она отправилась на день рождения блогера Алексея Столярова. Поклонникам она рассказала, что даже с течением времени ей не становится лучше.
"Моя жизнь — это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Например, запостить фото. Я правда пытаюсь", — поделилась Седокова.
По её словам, она с трудом заставила себя отправиться на праздник, где просто сидела и наблюдала за счастливыми людьми вокруг.
Ранее в фонде Натальи Водяновой ответили на обиду Светланы Бондарчук.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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