Анна Седокова боится людей после смерти Яниса Тиммы: я пытаюсь быть нормальной

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Анна Седокова в личном блоге поделилась, что впервые за несколько месяцев покинула дом и посетила мероприятие. Она объяснила, что после трагической гибели бывшего супруга Яниса Тиммы испытывает страх перед публикой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова

Анна продемонстрировала свой образ для вечера, выбрав облегающее чёрное платье, которое подчёркивает её постройневшую фигуру. Она отправилась на день рождения блогера Алексея Столярова. Поклонникам она рассказала, что даже с течением времени ей не становится лучше.

"Моя жизнь — это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Например, запостить фото. Я правда пытаюсь", — поделилась Седокова.

По её словам, она с трудом заставила себя отправиться на праздник, где просто сидела и наблюдала за счастливыми людьми вокруг.

Ранее в фонде Натальи Водяновой ответили на обиду Светланы Бондарчук.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.