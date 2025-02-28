Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые надежные авто, которые дешевле всего обслуживать – кто в списке
Не только собаки: как эффективно приучить кошку слушаться ваших жестов
Экспресс-похудение: безопасные способы избавиться от 5 кг за неделю
Крупнейшая база наемников — Румыния готова стать логистическим центром для миротворцев
Эти машины патрульные почти не останавливают – узнайте, попадает ли ваш авто в список
Татьяна Брухунова показала, как начинать день правильно
Не налегайте: с этими начинками блины превратятся в калорийную бомбу
Расчеты в нацвалютах: Россия и Турция расширяют экономическое взаимодействие
123 259 рублей: в России озвучили данные по средней зарплате медиков

Анна Седокова боится людей после смерти Яниса Тиммы: я пытаюсь быть нормальной

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Анна Седокова в личном блоге поделилась, что впервые за несколько месяцев покинула дом и посетила мероприятие. Она объяснила, что после трагической гибели бывшего супруга Яниса Тиммы испытывает страх перед публикой.

Анна Седокова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова

Анна продемонстрировала свой образ для вечера, выбрав облегающее чёрное платье, которое подчёркивает её постройневшую фигуру. Она отправилась на день рождения блогера Алексея Столярова. Поклонникам она рассказала, что даже с течением времени ей не становится лучше.

"Моя жизнь — это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Например, запостить фото. Я правда пытаюсь", — поделилась Седокова.

По её словам, она с трудом заставила себя отправиться на праздник, где просто сидела и наблюдала за счастливыми людьми вокруг.

Ранее в фонде Натальи Водяновой ответили на обиду Светланы Бондарчук.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке
Еда и рецепты
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке Аудио 
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу
Садоводство, цветоводство
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Последние материалы
Расчеты в нацвалютах: Россия и Турция расширяют экономическое взаимодействие
Ошибка 404: Украина не смогла объяснить, почему не раскрыла текст соглашения с США
Одноклассник Лёвы Би-2* указал на изменения в психике артиста: в голое не укладывается!
Прокол, месть, случайность? Кто и зачем портит колёса по ночам
Нарастающее напряжение: Евросоюз стал врагом Трампа
Адская жара и вечная ночь: учёные исследовали уникальную планету Куанко
Где подают лучший кофе? Мировой рейтинг дал ответ
Экономическая оттепель — западный бизнес мечтает об отмене санкций и возвращении в РФ
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему?
Ключевая ставка ЦБ снизится до 19%? ВТБ намекает на важный поворот в экономике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.