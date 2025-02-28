Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потерянное сокровище: история валлийского ученого с 750 миллионами на свалке
Похитители праздника — немецкие воры украли 100 бочек пива, предназначенных для карнавала
Крахмал закончился? Вот чем его заменить, чтобы блюдо не потеряло вкус
Неочевидные ошибки, из-за которых ваша одежда теряет вид
В России хотят создать реестр для самозапрета на азартные игры
Политический заказ: Лукойл считает обвинения в шпионаже попыткой повлиять на выборы
Стример Бустер высказался о расставании с бывшей женой Моргенштерна*: пообщались и решили
"Нас просто отправляют домой": в госклиниках российского региона жительницам отказали в аборте
Феномен Z-ДНК: неожиданный путь к лечению смертельных болезней

В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены

1:25
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Представители фонда "Обнажённые сердца", принадлежащего известной модели Наталье Водяновой, ответили на претензии журналистки Светланы Бондарчук, объяснив, почему она не была приглашена на прошедшее мероприятие в Дубае.

Наталья Водянова
Фото: youtube.com by канал RTVI Новости, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталья Водянова

В 2025 году благотворительной организации исполнилось 20 лет, и в честь этого события в ОАЭ был организован гала-вечер, куда были приглашены многие известные личности. Однако среди них не оказалось Светланы Бондарчук, о чём она публично сообщила в своём блоге.

В фонде "Обнажённые сердца" отметили, что с уважением и трепетом относятся к своим партнёрам, донорам и всем, кто поддерживает организацию. Однако в этот раз мероприятие проводилось исключительно с целью сбора средств.

"Мы получили эту возможность благодаря партнёрству с эмиратским благотворительным фондом Dubai Cares, с которым и разделим собранные средства. При этом мы были ограничены организационными издержками", — пояснили представители фонда для Telegram-канала "Светские крошки LIVE".

Кроме того, они отметили, что в скором времени пройдёт несколько мероприятий в России, на которые будут приглашены многочисленные друзья и соратники фонда.

Ранее стало известно, что в Турции экранизируют самый популярный выпуск шоу "Пусть говорят".

Уточнения

Ната́лья Миха́йловна Водяно́ва (для работы изменила ударение на Водя́нова; род. 28 февраля 1982, Горький, РСФСР, СССР) — российская и мировая супермодель и филантроп. В настоящее время вместе с мужем — бизнесменом Антуаном Арно — и детьми живёт во Франции.

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Российский шоу-бизнес
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Золотые профессии к 2030 году: к кому выстроится очередь из работодателей
Экономика и бизнес
Золотые профессии к 2030 году: к кому выстроится очередь из работодателей Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Последние материалы
Расчеты в нацвалютах: Россия и Турция расширяют экономическое взаимодействие
Ошибка 404: Украина не смогла объяснить, почему не раскрыла текст соглашения с США
Одноклассник Лёвы Би-2* указал на изменения в психике артиста: в голое не укладывается!
Прокол, месть, случайность? Кто и зачем портит колёса по ночам
Нарастающее напряжение: Евросоюз стал врагом Трампа
Адская жара и вечная ночь: учёные исследовали уникальную планету Куанко
Где подают лучший кофе? Мировой рейтинг дал ответ
Экономическая оттепель — западный бизнес мечтает об отмене санкций и возвращении в РФ
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему?
Ключевая ставка ЦБ снизится до 19%? ВТБ намекает на важный поворот в экономике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.