В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены

Представители фонда "Обнажённые сердца", принадлежащего известной модели Наталье Водяновой, ответили на претензии журналистки Светланы Бондарчук, объяснив, почему она не была приглашена на прошедшее мероприятие в Дубае.
В 2025 году благотворительной организации исполнилось 20 лет, и в честь этого события в ОАЭ был организован гала-вечер, куда были приглашены многие известные личности. Однако среди них не оказалось Светланы Бондарчук, о чём она публично сообщила в своём блоге.
В фонде "Обнажённые сердца" отметили, что с уважением и трепетом относятся к своим партнёрам, донорам и всем, кто поддерживает организацию. Однако в этот раз мероприятие проводилось исключительно с целью сбора средств.
"Мы получили эту возможность благодаря партнёрству с эмиратским благотворительным фондом Dubai Cares, с которым и разделим собранные средства. При этом мы были ограничены организационными издержками", — пояснили представители фонда для Telegram-канала "Светские крошки LIVE".
Кроме того, они отметили, что в скором времени пройдёт несколько мероприятий в России, на которые будут приглашены многочисленные друзья и соратники фонда.
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Ната́лья Миха́йловна Водяно́ва (для работы изменила ударение на Водя́нова; род. 28 февраля 1982, Горький, РСФСР, СССР) — российская и мировая супермодель и филантроп. В настоящее время вместе с мужем — бизнесменом Антуаном Арно — и детьми живёт во Франции.
Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.
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