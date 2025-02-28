В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Представители фонда "Обнажённые сердца", принадлежащего известной модели Наталье Водяновой, ответили на претензии журналистки Светланы Бондарчук, объяснив, почему она не была приглашена на прошедшее мероприятие в Дубае.

Фото: youtube.com by канал RTVI Новости, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Водянова

В 2025 году благотворительной организации исполнилось 20 лет, и в честь этого события в ОАЭ был организован гала-вечер, куда были приглашены многие известные личности. Однако среди них не оказалось Светланы Бондарчук, о чём она публично сообщила в своём блоге.

В фонде "Обнажённые сердца" отметили, что с уважением и трепетом относятся к своим партнёрам, донорам и всем, кто поддерживает организацию. Однако в этот раз мероприятие проводилось исключительно с целью сбора средств.

"Мы получили эту возможность благодаря партнёрству с эмиратским благотворительным фондом Dubai Cares, с которым и разделим собранные средства. При этом мы были ограничены организационными издержками", — пояснили представители фонда для Telegram-канала "Светские крошки LIVE".

Кроме того, они отметили, что в скором времени пройдёт несколько мероприятий в России, на которые будут приглашены многочисленные друзья и соратники фонда.

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Уточнения

Ната́лья Миха́йловна Водяно́ва (для работы изменила ударение на Водя́нова; род. 28 февраля 1982, Горький, РСФСР, СССР) — российская и мировая супермодель и филантроп. В настоящее время вместе с мужем — бизнесменом Антуаном Арно — и детьми живёт во Франции.



Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.



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