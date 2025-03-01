Тарзан лишил Королёву 8 марта: певица не ждёт подарков в женский день, и вот почему

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многие женщины, в том числе звёзды, с нетерпением ждут 8 марта, однако Наташа Королёва не празднует этот день из-за другого семейного праздника, который приходится на эту же дату. 8 марта родился муж Королёвой Тарзан. В этом году ему исполнится 55 лет.

Фото: flickr.com by coniferconifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюльпаны

"Я не составляю никакие вишлисты, потому что у меня не существует этого праздника. Всё. 8 марта в моём календаре не присутствует. Муж может сделать сюрприз, но это только по его инициативе. Если у него будут силы на подарки 8 марта, то, значит, будут", — приводит слова Королёвой The Voice.

Также певица призналась, что в свой юбилей Тарзан будет далеко от родных и близких из-за гастролей. Она добавила, что так было и раньше, когда Тарзан работал стриптизёром. 8 марта он всегда танцевал для женской аудитории.

"Сейчас он переквалифицировался в актёры, у него потрясающе крутые спектакли, с которыми тоже его никогда нет дома, и на 8 марта в том числе", — поделилась Королёва.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).



Серге́й Вита́льевич Глушко́ (8 марта 1970, Мирный, Архангельская область, СССР), также известный как Тарзан, — российский актёр театра, кино и телевидения, певец, автор песен, поэт, бодибилдер, художник и стриптизёр.



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