Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Две истории о водителях, доказывающих, что возраст — это всего лишь цифра
Два простых правила, чтобы цвет волос не вымывался слишком быстро
В КНР выступили против заявлений США о введении дополнительных пошлин
Вы всё ещё тискаете кошку? Вот 4 причины, почему этого лучше не делать
Батарея станет невидимой: 8 способов спрятать радиатор и сохранить тепло — удивитесь результату
Поиск водителей для беспилотников: парадокс или необходимость
Секреты орегано: как пряность помогает бороться с болезнями
Как вырастить ель без саженцев — шаг за шагом из обычной шишки
Вы убиваете свой урожай: ошибки при посадке грядок, которые стоят вам сотен килограммов овощей

Тарзан лишил Королёву 8 марта: певица не ждёт подарков в женский день, и вот почему

1:11
Шоу-бизнес

Многие женщины, в том числе звёзды, с нетерпением ждут 8 марта, однако Наташа Королёва не празднует этот день из-за другого семейного праздника, который приходится на эту же дату. 8 марта родился муж Королёвой Тарзан. В этом году ему исполнится 55 лет.

Тюльпаны
Фото: flickr.com by coniferconifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюльпаны

"Я не составляю никакие вишлисты, потому что у меня не существует этого праздника. Всё. 8 марта в моём календаре не присутствует. Муж может сделать сюрприз, но это только по его инициативе. Если у него будут силы на подарки 8 марта, то, значит, будут", — приводит слова Королёвой The Voice.

Также певица призналась, что в свой юбилей Тарзан будет далеко от родных и близких из-за гастролей. Она добавила, что так было и раньше, когда Тарзан работал стриптизёром. 8 марта он всегда танцевал для женской аудитории.

"Сейчас он переквалифицировался в актёры, у него потрясающе крутые спектакли, с которыми тоже его никогда нет дома, и на 8 марта в том числе", — поделилась Королёва.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).

Серге́й Вита́льевич Глушко́ (8 марта 1970, Мирный, Архангельская область, СССР), также известный как Тарзан, — российский актёр театра, кино и телевидения, певец, автор песен, поэт, бодибилдер, художник и стриптизёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный
Еда и рецепты
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный Аудио 
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Прячемся от соседей красиво: 7 растений, которые легко создадут живой забор
Садоводство, цветоводство
Прячемся от соседей красиво: 7 растений, которые легко создадут живой забор Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Последние материалы
Две истории о водителях, доказывающих, что возраст — это всего лишь цифра
Два простых правила, чтобы цвет волос не вымывался слишком быстро
В КНР выступили против заявлений США о введении дополнительных пошлин
На Украине объявлен сбор "на ядерку". Саддама Хуссейна США убили за похожее
Вы всё ещё тискаете кошку? Вот 4 причины, почему этого лучше не делать
Батарея станет невидимой: 8 способов спрятать радиатор и сохранить тепло — удивитесь результату
Поиск водителей для беспилотников: парадокс или необходимость
Секреты орегано: как пряность помогает бороться с болезнями
Тарзан лишил Королёву 8 марта: певица не ждёт подарков в женский день, и вот почему
Как вырастить ель без саженцев — шаг за шагом из обычной шишки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.