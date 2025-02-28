Моргенштерн* потерял заработок из-за нового закона: мне не привыкать клянчить бабки

Музыкант Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) в личном блоге рассказал, что из-за нового закона, который вступает в силу 1 марта, его доход сократился на 90%. Он объяснил, почему его новый альбом "АЛИШЕР" пропал с музыкальных площадок.
По словам Моргенштерна, его треки были удалены с российских стриминговых платформ в соответствии с законодательством, что лишило его значительной части аудитории.
"…Но вы так просто от меня не отделаетесь. Было принято решение перезалить его…"Алишер"снова доступен, теперь это полностью народный, некоммерческий релиз", — отметил рэпер.
Он также попросил поддержать его всеми возможными способами для продвижения треков и напомнил, что когда-то начинал свою карьеру в музыке с выступлений в переходах. Моргенштерн заверил, что умеет "клянчить деньги".
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* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (англ. Morgenshtern) — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.
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