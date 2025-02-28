Моргенштерн* потерял заработок из-за нового закона: мне не привыкать клянчить бабки

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Музыкант Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) в личном блоге рассказал, что из-за нового закона, который вступает в силу 1 марта, его доход сократился на 90%. Он объяснил, почему его новый альбом "АЛИШЕР" пропал с музыкальных площадок.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моргенштерн

По словам Моргенштерна, его треки были удалены с российских стриминговых платформ в соответствии с законодательством, что лишило его значительной части аудитории.

"…Но вы так просто от меня не отделаетесь. Было принято решение перезалить его…"Алишер"снова доступен, теперь это полностью народный, некоммерческий релиз", — отметил рэпер.

Он также попросил поддержать его всеми возможными способами для продвижения треков и напомнил, что когда-то начинал свою карьеру в музыке с выступлений в переходах. Моргенштерн заверил, что умеет "клянчить деньги".

Ранее невестка Наташи Королёвой появилась на публике после операции на лице.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (англ. Morgenshtern) — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.





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