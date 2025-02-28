Невестка Наташи Королёвой вышла в свет после серьёзной операции на лице

Невестка певицы Наташи Королёвой, Мелисса Валынкина, появилась на красной ковровой дорожке фильма "Один хороший день" после сложной операции на лице.
В личном блоге она опубликовала видеоролик, на котором позирует перед фотографами. В этот момент она услышала голос своей знаменитой свекрови: "Наша красавица стоит!". Увидев новоиспечённых родственников, Мелисса бросилась к ним с объятиями.
Девушка рассказала, что решилась на операцию из-за проблем с челюстью. Она объяснила, что у неё неправильное расположение костей черепа, и без хирургического вмешательства было бы невозможно.
Мелисса объяснила, что процесс будет очень сложным: ей будут срезать верхнюю челюсть, переставлять её, а также срезать кости с ног, чтобы нарастить нижнюю челюсть.
Ранее стало известно, сколько певица Пелагея получает за свои выступления.
Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.
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