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Невестка Наташи Королёвой вышла в свет после серьёзной операции на лице

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Невестка певицы Наташи Королёвой, Мелисса Валынкина, появилась на красной ковровой дорожке фильма "Один хороший день" после сложной операции на лице.

Невестка Наташи Королёвой Мелисса
Фото: youtube.com by канал РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Невестка Наташи Королёвой Мелисса

В личном блоге она опубликовала видеоролик, на котором позирует перед фотографами. В этот момент она услышала голос своей знаменитой свекрови: "Наша красавица стоит!". Увидев новоиспечённых родственников, Мелисса бросилась к ним с объятиями.

Девушка рассказала, что решилась на операцию из-за проблем с челюстью. Она объяснила, что у неё неправильное расположение костей черепа, и без хирургического вмешательства было бы невозможно.

Мелисса объяснила, что процесс будет очень сложным: ей будут срезать верхнюю челюсть, переставлять её, а также срезать кости с ног, чтобы нарастить нижнюю челюсть.

Ранее стало известно, сколько певица Пелагея получает за свои выступления.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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