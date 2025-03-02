Роза Сябитова объяснила, как проверить мужчину на серьёзные отношения

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Телеведущая Роза Сябитова рассказала, как понять, готов ли мужчина к серьёзным отношениям.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Служебный роман

Ведущая шоу "Давай поженимся!" отметила, что на этапе знакомства можно определить, собирается ли мужчина строить с вами долгие отношения.

"Мужчина, с которым вы пообщались не меньше двух свиданий, должен нарисовать хотя бы примерную "первичную перспективу" (сегодня пойдём в кино, на следующей неделе в гости к друзьям, а летом поедем на море)", — написала телесваха в социальных сетях.

Если этого нет, то Сябитова советует не тратить время и бросать мужчину, который не строит с вами планы на ближайшее будущее.

Ранее Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



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