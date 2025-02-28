Пелагея на пьедестале: сколько зарабатывает на выступлениях известная артистка

Певица Пелагея остаётся популярной артисткой, поэтому её выступление на частном мероприятии обойдётся в сумму более 2 миллионов рублей. Об этом рассказал концертный директор Сергей Дворцов в интервью со "Страстями".

Фото: youtube.com by канал ПЕЛАГЕЯ / The PELAGEYA group (официальный канал), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пелагея

По его словам, даже после ухода из шоу "Голос", где Пелагея успешно занимала место судьи, она продолжает активно гастролировать и выпускать новые песни.

"Сейчас один её концерт стоит около 2,5 миллионов рублей. Это цена за одно сольное выступление в каком-то регионе России. Часто ли она выступает? В целом, она остаётся востребованной артисткой", — отметил Дворцов.

Он также считает, что Пелагея полностью оправдывает своё звание заслуженной артистки Российской Федерации. Продюсер подчеркнул, что её услуги пользуются спросом у чиновников, заказчиков и россиян, и она славится как профессионал своего дела.

Ранее сообщалось о гонораре Алексея Воробьёва за один концерт.

Уточнения

Пелаге́я Серге́евна Ха́нова (имя при рождении — Поли́на Серге́евна Смирно́ва, в замужестве — Телегина; род. 14 июля 1986, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея».



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