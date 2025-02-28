Стало известно, сколько может заработать Воробьёв за один концерт

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Алексей Воробьёв может получить около 6,4 миллиона рублей за свой сольный концерт. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: youtube.com by канал Алексей Воробьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алексей Воробьев

Известно, что артист выступит в Москве в преддверии Международного женского дня. Стоимость билетов на концерт составляет от 2 000 до 10 000 рублей.

Таким образом, музыкант может заработать на этом мероприятии около 6 миллионов 480 тысяч рублей.

Недавно Алексей Воробьёв высказал мнение, что девушки, которые делают макияж, не могут считаться полноценными личностями. Он подчеркнул, что им необходимо одобрение общества. Несмотря на критику, артист остался при своём мнении.

Ранее стало известно, как сейчас выглядит могила Андрея Миронова на Ваганьковском кладбище.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.