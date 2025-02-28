Нюша отдала сына в детский сад для билингвов и нарвалась на критику

Певица Нюша поделилась в личном блоге, что отдала сына Саффрона в детский сад для билингвов в Дубае, но столкнулась с критикой интернет-пользователей.

Артистка рассказала, что в заведении чувствуется покой, так как есть охрана, а территория сада закрытая. По её словам, для безопасности детей всё продумано до мелочей.

"Это билингвальный детский сад, где учебная программа создана с учётом новейших исследований о развитии мозга. Важно всё: и методика обучения, и комфортная нейрообразовательная среда. Теперь у нас новый любимый сад, сын даже уходить не хочет", — отметила певица.

Поклонники артистки обрушились на неё с критикой и напомнили, что мальчику, в первую очередь, требуется внимание матери, а не дорогостоящий и пафосный детский сад.

Нюша воспитывает двоих детей — дочь Серафиму-Симбу и сына Саффрона — от бывшего мужа Игоря Сивова. Она рассказывала, что дети остались жить с отцом в Дубае из-за обучения.