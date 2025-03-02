Шац* заявил, что получение Оскара Юрием Борисовым станет индульгенцией для многих

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Телеведущий Михаил Шац* объяснил, что будет, если Юрий Борисов получит кинопремию "Оскар".

Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman Актёр Юрий Борисов

Михаил Шац* назвал претендента на "Оскар" Юрия Борисова замечательным актёром и хорошим парнем. Он признал, что номинация на престижную кинопремию является значительным достижением.

Звезда ТВ обратил внимание на то, что вся Россия возлагает большие надежды на успех Борисова на международной арене.

"Порой складывается впечатление, что если Юра выиграет, это станет символом не только его успеха, но и своего рода индульгенцией для многих", — написал Михаил в соцсетях.

Шац отметил, что в фильме "Анора" Борисов большую часть времени молчит.

"Если Юра победит, это словно подтверждение, что можно было молчать и всё равно достичь успеха", — выразил свои опасения телеведущий.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Михаи́л Григо́рьевич Шац (род. 7 июня 1965, Ленинград, СССР) — советский и российский телеведущий, шоумен, юморист, стендап-комик, актёр театра, кино и дубляжа, общественный деятель, ютубер.



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