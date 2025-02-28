Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Языковой демарш Зеленского: Украинский лидер отказался говорить по-английски после напряженного визита в США
Цветы в марте? Да, пора, если не хотите скучную клумбу летом
Забудьте о банальностях: Лучшие идеи для подарка на 8 марта, которые подчеркнут её уникальность
Раскрыт секрет идеального морковного пирога: удивите родных и близких простым и вкусным рецептом!
Никогда так не делайте: самые распространённые ошибки при использовании удлинителя
Автомобильный арсенал: какие средства защиты можно легально возить в авто
Смартфоны и здоровье: три неожиданных способа, как гаджеты нам помогают
Когда понедельник — это не день, а стиль жизни: 10 пород собак с самым странным видом
Возвращение домой обернулось кошмаром: В Свердловской области разыскивают участника СВО, пропавшего по дороге из госпиталя

Виктория Боня призналась, что в детстве считала себя гадким утёнком

0:55
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о своих детских комплексах.

Модель Виктория Боня
Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория опубликовала в социальных сетях снимки, на которых предстала в полной красе.

Уверенная в себе звезда призналась, что она не всегда была убеждена в своей неотразимости.

"В детстве я часто чувствовала себя "гадким утёнком". Не потому, что я была слабой или неинтересной, а потому, что чувствовала себя не такой, как все", — написала модель под фото.

Боня отметила, что гадкий утёнок со временем стал лебедем, так как его красота раскрылась.

Она уверена, что в каждой особенности человека скрыта сила.

"Важно не пытаться вписаться в чужие стандарты, а найти свою стаю, свой путь, свою высоту", — выразила своё мнение Виктория.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня влюбилась в продавца автомобилей.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лучшие средства от выпадения волос, которые работают на 100%
Красота и стиль
Лучшие средства от выпадения волос, которые работают на 100%
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Садоводство, цветоводство
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать Аудио 
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Домашние животные
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Цветы в марте? Да, пора, если не хотите скучную клумбу летом
Забудьте о банальностях: Лучшие идеи для подарка на 8 марта, которые подчеркнут её уникальность
Раскрыт секрет идеального морковного пирога: удивите родных и близких простым и вкусным рецептом!
Никогда так не делайте: самые распространённые ошибки при использовании удлинителя
Автомобильный арсенал: какие средства защиты можно легально возить в авто
Смартфоны и здоровье: три неожиданных способа, как гаджеты нам помогают
Когда понедельник — это не день, а стиль жизни: 10 пород собак с самым странным видом
Возвращение домой обернулось кошмаром: В Свердловской области разыскивают участника СВО, пропавшего по дороге из госпиталя
Виктория Боня призналась, что в детстве считала себя гадким утёнком
В Уфе загорелось предприятие после атаки украинского беспилотника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.