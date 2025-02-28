Виктория Боня призналась, что в детстве считала себя гадким утёнком

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о своих детских комплексах.

Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория опубликовала в социальных сетях снимки, на которых предстала в полной красе.

Уверенная в себе звезда призналась, что она не всегда была убеждена в своей неотразимости.

"В детстве я часто чувствовала себя "гадким утёнком". Не потому, что я была слабой или неинтересной, а потому, что чувствовала себя не такой, как все", — написала модель под фото.

Боня отметила, что гадкий утёнок со временем стал лебедем, так как его красота раскрылась.

Она уверена, что в каждой особенности человека скрыта сила.

"Важно не пытаться вписаться в чужие стандарты, а найти свою стаю, свой путь, свою высоту", — выразила своё мнение Виктория.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня влюбилась в продавца автомобилей.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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