Виктория Боня призналась, что в детстве считала себя гадким утёнком

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о своих детских комплексах.
Виктория опубликовала в социальных сетях снимки, на которых предстала в полной красе.
Уверенная в себе звезда призналась, что она не всегда была убеждена в своей неотразимости.
"В детстве я часто чувствовала себя "гадким утёнком". Не потому, что я была слабой или неинтересной, а потому, что чувствовала себя не такой, как все", — написала модель под фото.
Боня отметила, что гадкий утёнок со временем стал лебедем, так как его красота раскрылась.
Она уверена, что в каждой особенности человека скрыта сила.
"Важно не пытаться вписаться в чужие стандарты, а найти свою стаю, свой путь, свою высоту", — выразила своё мнение Виктория.
Ранее сообщалось, что Виктория Боня влюбилась в продавца автомобилей.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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