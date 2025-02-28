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Актёр Антон Хабаров о роли Дон Жуана: зло играть гораздо интереснее

1:03
Шоу-бизнес

Актёр Антон Хабаров рассказал о работе над ролью сердцееда и соблазнителя Дон Жуана.

Актёр Антон Хабаров
Фото: https://vk.com/habarov_anton by ВК-аккаунт Антона Хабарова is licensed under public doman
Актёр Антон Хабаров

Премьера постановки "Дон Жуан. Новый миф" Максима Меламедова состоится 8 и 9 марта в Губернском театре.

Авторы спектакля заявляют, что зрители увидят переосмысление классической пьесы Жана-Батиста Мольера.

Исполнитель роли Дона Жуана Антон Хабаров высказался о своём персонаже. Актёр считает, что Дон Жуан живёт по аморальным принципам, не веря ни в добро, ни во зло.

Ранее сообщалось, о чём сериал "Аутсорс" с Иваном Янковским в главной роли.

"Конечно, играть таких персонажей всегда сложно, хотя зло играть гораздо интереснее, чем добро, просто потому, что обычно отрицательные герои глубже написаны", — цитирует слова артиста "Вечерняя Москва".

Хабаров признался, что для того, чтобы мотивированно играть отрицательного персонажа, уходит много сил.

Уточнения

«Дон Жуан или Наказанный развратник» (KV 527, итал. Don Giovanni ossia Il dissoluto punito) — опера Вольфганга Амадея Моцарта в двух действиях, 10 картинах, на либретто Лоренцо да Понте по пьесе Антонио де Саморы.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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